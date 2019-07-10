2019-07-10T11:42:47+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают человека, который поджег внедорожник в Иркутске

Момент совершения поджога зафиксировала камера видеонаблюдения
Анна ПОПОВА
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Полицейские разыскивают человека, который поджег внедорожник в ИркутскеПолицейские разыскивают человека, который поджег внедорожник в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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На днях в Иркутске произошел очередной случай поджога дорогой иномарки. Поздно ночью 9 июля в районе улицы Пискунова двое неизвестных поспешно следуют к одному из автомобилей, который был припаркован на стоянке около многоквартирного дома. Они подошли к джипу марки Toyota Land Cruiser, облили его горючей жидкостью и подожгли, после чего поспешили скрыться. В результате вся передняя часть автомобиля выгорела полностью.

- Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения, с помощью записей с которых можно установить личность поджигателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В данный момент сотрудники полиции продолжают поиск предполагаемых поджигателей автомобиля. Они призывают всех, кто знает что-нибудь о поджоге автомобиля, сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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