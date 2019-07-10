2019-07-10T11:58:48+03:00
Общество

Жителя Бодайбо приговорили к общественным работам за неуплату штрафа в ГИБДД

Но наказание не освободит его от выплаты долга
Анна ПОПОВА
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Жителя Бодайбо приговорили к общественным работам за неуплату штрафа в ГИБДДЖителя Бодайбо приговорили к общественным работам за неуплату штрафа в ГИБДДФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителю Бодайбо придется 20 часов мести городские улицы и красить заборы из-за того, что он не оплатил штраф в ГИБДД. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Некоторое время назад его остановили сотрудники дорожной инспекции, потому что заподозрили его в том, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Догадки подтвердились, и мужчина лишился права на управление автомобилем на 1,5 года, а также должен был заплатить большой штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Нарушитель не выплатил штраф в установленный срок, и судебные приставы составили в его отношении административный протокол, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В результате судебного разбирательства жителя Бодайбо приговорили к 20 часам общественных работ. Но это наказание не освобождает его от уплаты штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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