2019-07-11T03:27:16+03:00
Спорт

Первенство России по стрельбе из лука: у иркутянина — бронзовая медаль

Соревнования проходили в Московской области
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по стрельбе из лука: у иркутянина — бронзовая медаль.Первенство России по стрельбе из лука: у иркутянина — бронзовая медаль.
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Первенство России по стрельбе из лука завершилось 10 июля в Раменском в Московской области. На турнир приехали более 380 спортсменов из 32 регионов нашей страны. Иркутский стрелок по итогам соревнований среди юниоров 1999-2001 годов рождения занял третье место и стал обладателем бронзовой медали первенства России.

- Илья Райс стрелял из блочного лука, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Победу в этой дисциплине одержал спортсмен из Республики Башкортостан Эмиль Рахимов. Второе место занял Павел Крылов из Москвы.

Возможно, благодаря этому результату Илья Райс сможет попасть в сотсов сборной России на 2020 год ,а пока что он продолжает тренировки. Занимается он в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Павла Жаркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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