В течение суток мошенники украли более 40 тысяч рублей у двоих жителей Усольского района

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-11T09:11:08+03:00

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Мошенники продолжают орудовать на территории Иркутской области. Каждый раз они придумывают все более циничные схемы обмана своих жертв, которые переводят им деньги, даже не подозревая, с кем имеют дело. Например, недавно в течение суток аферисты обманули двух жителей усольского района на сумму более 40 тысяч рублей. Информация об этом появилась сегодня на портале "Усолье Инфо".

- Первой жертвой мошенников стала 6-летняя пенсионерка, которой сообщили, что она выиграла в конкурсе круглую сумму, и, чтобы ее получить, она должна назвать номер банковской карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Доверчивая женщина сделала это, но никакого приза не получила - наоборот, с ее счета списали 34 тысячи рублей.

В качестве второй жертвы аферисты выбрали 26-летнего усольчанина. Они взломали страницу его друга и написали мужчине сообщение от его имени, в котором попросили дать денег в долг. Ничего не подозревавший усольчанин перевел на карту мошенников 13 тысяч рублей, но потом выяснил, что от лица друга деньги у него просили неизвестные.

В данный момент полицейские проводят проверку по факту обмана двух жителей Усольского района и выясняют личности мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU