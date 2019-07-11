В Братске закупили 28 новых автобусов

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-11T09:17:51+03:00

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Мэр Братска Сергей Серебренников проверил работу общественного транспорта. Ранее многочисленные жалобы на то, что автобусы плохо ходят в городе, поступали в администрацию. Братчане сетовали, что перевозчик не соблюдает расписание движения автобусов, а за проезд они оплачивают 25 рублей вместо установленных 22. Также нарушались права льготников.

Сергей Серебренников провел совещание и поручил председателю комитета промышленности и транспорта Юрию Баку взять работу перевозчика на контроль. Срок определил короткий – одну неделю. В администрации отчитались, что провели проверку, нарушения по большей части подтвердились и их устранили. Мэр решил лично проверить, так ли это. Он выехал в район Энергетик, на остановку «7-й микрорайон».

Только за полчаса к остановке подошли три автобуса восьмого маршрута, соблюдали периодичность движения и другие автобусы. Стоимость проезда, как и положено, 22 рубля. Сбоев нет. Проверил градоначальник и как работает диспетчерская служба. И тоже, как оказалось, без замечаний.

- Многие недостатки предприятие устранило, - отметил Сергей Серебренников. - Автобусы подключены к единой диспетчерской службе: через мобильное приложение «Умный транспорт» можно отследить каждый маршрут. Если есть сбой, мы можем это задокументировать и оперативно отреагировать. Но предприятию еще есть над чем поработать, мы оставляем «БАХ-Управление» на контроле.

Кстати, по городской программе «Транспорт» для обновление парка закуплены 28 дизельных автобусов «ПАЗ — Вектор». Завершается работа по приобретению трех троллейбусов. Также в числе полезных нововведений — «умные» остановки, «умные» табло в автобусах и троллейбусах, внедрение системы ГЛОНАСС, мобильное приложение по отслеживанию маршрутов в реальном времени, внедрение оплаты проезда банковским картами и т. д. В планах на ближайшие годы — купить 40 троллейбусов и более 140 автобусов.

В планах на ближайшие годы — приобретение для города порядка 40 троллейбусов и более 140 автобусов. Фото: Пресс-служба администрации Братска.

ИСТОЧНИК KP.RU