МЧС: 12 июля в Иркутской области ожидаются ливни и грозы

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-11T13:19:30+03:00

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Погода в Иркутской области испортится. Порадовались немного летней жаре, а теперь к нам идут сильные дожди с грозами. Ожидается и порывистый ветер до 16 метров в секунду.

- В 24 районах 12-14 июля установится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Ходить в лес запрещено практически во всем регионе.

Спасатели предупреждают: если вот-вот начнется гроза, лучше переждать ее в помещении. Дальние поездки, купание в реке, катание на лодках и рыбалку лучше будет отложить до хорошей погоды.

Не стоит в грозу кататься на велосипеде или мотоцикле - есть риск, что из-за быстрого движения "притянется" молния. Прятаться под высокими деревьями или находиться в открытом поле тоже опасно. Самый лучший вариант - зайти на время грозы в дом или магазин.

Дома тоже нужна осторожность. Не подходите близко к антеннам, окнам, электроповодке. И вообще, стоит отключить электрические приборы и мобильные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU