Новости Тулуна сегодня: во всем городе появилась холодная вода
Тулун продолжают восстанавливать после сильнейшего наводнения. Каковы новости Тулуна сегодня? Уже во всем городе появилась холодная вода.
- Пять котельных будут греть воду для подачи в дома и соцучреждения, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Сейчас горячая вода есть в микрорайоне Угольщиков, в поселке Стекольный, поступает она и от котельных на улице Островского и «ЛДК – Рабочий городок».
Но были определенные трудности. Требовалось восстановить подачу электричества на КНС и городские очистные сооружения. Для этого построили новые линии электропередач взамен тех, что разрушило наводнение.
Свет вернулся во все дома, кроме трех пятиэтажек. Кое-где еще есть такие проблемы, как сырость электропроводки и щитовых.
В частных домах продолжают откачивать воду. Пока все еще подтоплены 146 домов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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