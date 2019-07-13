Ударили гвоздем в лицо: в Бурятии двое работников фермы убили своего знакомого

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-13T07:38:46+03:00

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Трагедией закончились пьяные посиделки с двумя знакомыми для 31-летнего работника фермы из села Шергино в Бурятии.

После рабочего дня, мужчина и двое его коллег 54 и 58 лет решили расслабиться с помощью алкоголя. Они расположились в одной из построек и начали выпивать. Но охмелев одного из мужчин потянуло на конфликт, и он стал ругаться с молодым собутыльником. Второй сначала стоял в стороне, но затем решил вмешаться, так как ему не понравилась дерзость молодого человека к старшему напарнику. Он поднял с пола металлическую трубу четыре раза ударил ей молодого коллегу по голове.

В это же время упавшему на пол мужчине досталось и от первого коллеги. Тот схватил длинный гвоздь и несколько раз ударил им противнику по лицу, а затем воткнул его ему в грудь. После этого они вдвоем начали избивать бедолагу попадавшими под руку тяжелыми металлическими предметами. А когда поняли, что он умер, бросили его тело за сараем. Нашли погибшего на следующее утро сотрудники фермы. Вскоре задержали и преступников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU