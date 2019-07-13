2019-07-13T14:10:26+03:00
Происшествия

Ударил и представил к голове пистолет: бывшего транспортного полицейского из Иркутской области осудят за превышение полномочий

Следователи направили дело в суд
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ударил и представил к голове пистолет: бывшего транспортного полицейского из Иркутской области осудят за превышение полномочийУдарил и представил к голове пистолет: бывшего транспортного полицейского из Иркутской области осудят за превышение полномочийФото: Иван ВИСЛОВ
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Под суд пойдет бывший младший оперуполномоченный линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский за превышение своих должностных полномочий.

В декабре 2018 года в здании Слюдянского линейного пункта полиции он ударил по голове мужчину, который сидел в отделе и ждал сопровождения в Иркутск в качестве подозреваемого в совершении преступления. После этого удара бывший полицейский привел в готовность табельный боевой пистолет и приставил его к голове мужчины, угрожая выстрелить.

За этот проступок сотрудника уволили. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения».

- Следователи собрали достаточно доказательств его вины, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СУ СК России. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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