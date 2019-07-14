2019-07-14T04:19:23+03:00
Общество

От бисера до ковки: иркутян приглашают на фестиваль рукоделия и творчества

Фестиваль «Иркутский Арбат» пройдет 20 июля в сквере имени Кирова
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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От бисера до ковки: иркутян приглашают на фестиваль рукоделия и творчества.От бисера до ковки: иркутян приглашают на фестиваль рукоделия и творчества.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Любите творить, воплощать в жизнь интересные творческие задумки? Тогда вам точно понравится фестиваль «Иркутский Арбат», который пройдет в городе 20 июля в сквере Кирова.

- Гостям мероприятия покажут различные техники рукоделия и творчества, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Поделки из дерева, шерсти и бисера. Предметы интерьера, кованые изделия, мыло, косметика.

По словам организаторов, основная идея фестиваля это поддержка талантливых иркутян, а также повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров. В течение лета «Иркутский Арбат» также пройдет в сквере имени Кирова 10 августа, 17 августа, 14 сентября, 21 сентября, 12 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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