Узнай Иркутск лучше: бесплатные экскурсии проходят в нашем городе
Информационно-туристская служба Иркутска проводит летом экскурсии по столице Приангарья. На этой неделе все желающие смогут узнать о столице Приангарья новые и интересные факты на встрече, получившей название «Город на букву И».
- Экскурсия бесплатная, продолжительность — два часа, - сообщают организаторы. - Начало 20 июля в 10.00.
Стартует группа от фонтана в сквере Кирова. И хотя «лекция» бесплатна, на нее нужно заранее записаться. Сделать это можно в соцсетях через аккаунты Информационно-туристской службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU