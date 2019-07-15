Узнай Иркутск лучше: бесплатные экскурсии проходят в нашем городе

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-15T04:44:44+03:00

На этой неделе можно сходить на одну познавательную встречу

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Информационно-туристская служба Иркутска проводит летом экскурсии по столице Приангарья. На этой неделе все желающие смогут узнать о столице Приангарья новые и интересные факты на встрече, получившей название «Город на букву И».

- Экскурсия бесплатная, продолжительность — два часа, - сообщают организаторы. - Начало 20 июля в 10.00.

Стартует группа от фонтана в сквере Кирова. И хотя «лекция» бесплатна, на нее нужно заранее записаться. Сделать это можно в соцсетях через аккаунты Информационно-туристской службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU