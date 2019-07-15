С 12 по 14 июля полицейские задержали на дорогах Иркутской области 161 нетрезвого водителя

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-15T08:37:51+03:00

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За прошедшие выходные полицейские в Иркутской области задержали 161 нетрезвого водителя. Информация об этом появилась сегодня на ИА "Байкал24". Причем, 52 их них отказались от медицинского освидетельствования, а 9 человек попались пьяными за рулем во второй раз. За подобное нарушение им грозит уголовное наказание.

- С 12 по 14 июля в Иркутской области произошло 14 ДТП. виновниками которых были нетрезвые водители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В них пострадали 8 человек.

Самая серьезная авария с участием пьяного автомобилиста произошла 13 июля неподалеку от поселка Большая речка. Водитель одного из автомобилей был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, из-за чего врезался в другую машину, которая совершала поворот налево. В результате оба водителя и пассажир получили различные травмы. Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU