СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-15T12:29:08+03:00

В Бурятии у мужчины воровали пенсию, пока он сидел в тюрьме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры республики Бурятия помогли жителю Заиграевского района вернуть пенсионные накопления, которые у него украли, пока тот сидел в тюрьме. Пока уроженец поселка Новая Брянь, являющийся инвалидом 3 группы, находился в местах лишения свободы, на его счет поступала пенсия и другие накопления, которые хранились в отделении почтовой связи по месту его жительства.

- Но, как только мужчина вышел на свободу и захотел забрать свои деньги, выяснилось, что его накопления в размере 66 621 рубля украли неизвестные, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Бурятия.

Обнаружив пропажу денег, мужчина тут же написал заявление в прокуратуру. Ее сотрудники, в свою очередь, подали в суд на сотрудников почтового отделения, откуда пропали пенсионные накопления. После изучения материалов дела суд постановил, что руководство филиала "Почты России" в поселке Новая Брянь должно выплатить пострадавшему материальный ущерб в размере исчезнувшей суммы. Также сотрудники полиции завели уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении тех, кто похитил пенсионные выплаты. В данный момент они устанавливают личности похитителей.

ИСТОЧНИК KP.RU