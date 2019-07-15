2019-07-15T14:44:46+03:00
Происшествия

Журнальным столиком по голове: в Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомого

Трагедия произошла из-за того, что погибший взял их вещи без спроса
Анна ПОПОВА
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Журнальным столиком по голове: В Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомогоЖурнальным столиком по голове: В Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Братский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые до смерти избили своего знакомого. Трагедия произошла 17 ноября 2018 года. Трое приятелей занимались разбором ветхого жилья, которое подлежало сносу. Один из них время от времени находил среди завалов старые вещи, которые принадлежали его друзьям, и присваивал себе. Приятелям это не понравилось и они повздорили с мужчиной. А, когда все трое решили выпить после работы, конфликт достиг апогея и друзья решили наказать воришку. Они избили его, пустив в ход ноги, кулак и даже журнальный столик.

- Всего они нанесли потерпевшему более 50 различных травм, из-за которых мужчина скончался, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

Когда убийц задержали сотрудники полиции, они во всем признались и активно сотрудничали со следствием, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. - Также смягчающим обстоятельством являются противоправные действия потерпевшего. Суд принял решение назначить каждому из мужчин уголовное наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, которое они будут отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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