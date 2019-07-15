2019-07-15T14:37:36+03:00
Происшествия

Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне

Вице-премьер находится в Иркутской области, пострадавшей от наводнения
Яна ЛИСИНА
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В Тулуне необходимо построить новое здание для центра дополнительного образования. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.В Тулуне необходимо построить новое здание для центра дополнительного образования. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации ЧС в Приангарье. Он сейчас находится в Тулуне и вместе с губернатором объезжает территории. Один из объектов - центр дополнительного образования «Кристалл». Первый этаж здания был полностью затоплен. Так как само здание уже старое, Виталий Мутко поручил Минстрою РФ рассмотреть варианты строительства нового здания, а в старом, после восстановления, разместить музей.

Также комиссия побывала на улице Павлова, где один из многоквартирных домов, построенных, кстати, для детей-сирот, под угрозой разрушения. Вода вымыла из-под дома часть грунта, а по берегу реки Ия в этом месте пошла продольная трещина. Виталий Мутко поручил специалистам обследовать здание и найти инженерное решение по обеспечению его безопасности. Сейчас ведется отсыпка подушки из скальника, которая станет основой для берегоукрепления.

Как ведется расчистка территорий Виталий Мутко и Сергей Левченко посмотрели на месте расположения 35 воинской части, где сейчас работает группировка ЦВО в составе 1500 человек. Здесь находилось 62 подтопленных дома, еще семь домов было принесено в этот район стихией. Дома демонтировали, вывезено 680 самосвалов мусора.

Из объектов инфраструктуры члены комиссии побывали на котельной №2 и городском водозаборе «Красный Яр». Котельная включилась в работу утром 12 июля. В пунктах долговременного пребывания – их два в Тулуне, в аграрном техникуме и школе-интернате – гости ознакомились с условиями пребывания людей, пообщались с жителями, ответили на их вопросы по восстановлению жилья и строительству нового. В техникуме сейчас находятся 168 человек, из них 46 детей, в школе интернате – 82 человека, из них 9 дети. Условия размещения комфортные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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