2019-07-15T16:57:11+03:00
Общество

Вытащил из горящего дома трех человек: иркутский полицейский получил медаль «За смелость во имя спасения»

Майор Андрей Чудинов также сумел потушить горящий дом
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вытащил из горящего дома трех человек: иркутский полицейский получил медаль «За смелость во имя спасения». Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиВытащил из горящего дома трех человек: иркутский полицейский получил медаль «За смелость во имя спасения». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Награда нашла своего героя. Сотрудник иркутского экспертно-криминалистического центра Андрей Чудинов получил почетную медаль «За смелость во имя спасения» за то, что в марте прошлого года вытащил трех человек из горящего дома.

Дело было так. Патрулируя поселок Луговое, майор увидел дым с балкона квартиры на четвертом этаже. Сначала Андрей Чудинов сообщил о пожаре в службу спасения и дежурную часть, а затем, чтобы не терять время, бросился в горящее здание, которое наполнялось дымом и эвакуировал из него двух пожилых женщин и мужчину, которые находились в другой комнате и даже не заметили возгорания.

- Сообщив о пожаре жильцам соседних квартир, Андрей Чудинов самостоятельно потушил дом до приезда пожарных и предотвратил его распространение на соседние дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям Андрея Чудинова удалось избежать гибели нескольких человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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