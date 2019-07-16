Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого
В общем и целом гороскоп на 16 июля 2019 от бурятских лам сулит нам много хорошего. Зурхай отмечает, что это 15-й лунный день с элементом Железо. День Марса. И, прежде всего, надо запомнить, что все хорошее и все плохое, что может совершиться вами в этот день, умножится стократно. Ламы по этому поводу говорят загадочное «Д йсэн дэр».
-Этот день благоприятен для людей, родившихся в год мыши, змеи, лошади и свиньи, - уточняют составители Зурхая. -Неблагоприятен для родившихся в Год обезьяны и курицы.
Уточняем - год курицы мы считаем за год Петуха, по-западному. Если верить, что все сбывается, то гороскоп на 16 июля в целом весьма неплох. Можно и нужно устроить романтический ужин для дорогого вам человека, можно собрать друзей, стоит начать задуманное дело, которое до этого вы долго откладывали, заложить фундамент дома и начать стройку.
Очень стоит посетить парикмахерскую. И стрижка будет отличной, и настроение. И вообще, это к хорошему.
Крайне не советуют в этот день переезжать, менять место жительства или работы, приводить невестку, отдавать дочь в невесты. Отправляться в дорогу – к несчастью.
ИСТОЧНИК KP.RU