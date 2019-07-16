2019-07-16T05:26:58+03:00
Общество

Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого

Зурхай, составленный в Иволгинском дацане, предлагает вечером собрать друзей - и это будет отличное решение по гороскопу на 16 июля
Анна ПАВЛОВА
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Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого.Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В общем и целом гороскоп на 16 июля 2019 от бурятских лам сулит нам много хорошего. Зурхай отмечает, что это 15-й лунный день с элементом Железо. День Марса. И, прежде всего, надо запомнить, что все хорошее и все плохое, что может совершиться вами в этот день, умножится стократно. Ламы по этому поводу говорят загадочное «Д йсэн дэр».

-Этот день благоприятен для людей, родившихся в год мыши, змеи, лошади и свиньи, - уточняют составители Зурхая. -Неблагоприятен для родившихся в Год обезьяны и курицы.

Уточняем - год курицы мы считаем за год Петуха, по-западному. Если верить, что все сбывается, то гороскоп на 16 июля в целом весьма неплох. Можно и нужно устроить романтический ужин для дорогого вам человека, можно собрать друзей, стоит начать задуманное дело, которое до этого вы долго откладывали, заложить фундамент дома и начать стройку.

Очень стоит посетить парикмахерскую. И стрижка будет отличной, и настроение. И вообще, это к хорошему.

Крайне не советуют в этот день переезжать, менять место жительства или работы, приводить невестку, отдавать дочь в невесты. Отправляться в дорогу – к несчастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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