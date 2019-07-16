На федеральном трассе Р 258 Байкал под Култуком 18 июля на час перекроют движение

СЕГОДНЯ 05:42 2019-07-16T06:12:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 18 июня на Култукском тракте снова прозвучат взрывы. Трасса «Байкал» в этот период, с 5 до 6 утра, не очень загружена. Поток машин полностью остановят на участке с 57 по 60 км.автодороги Р-258 "Байкал" в районе Шелехова 18 июля, во вторнику, на целый час. В это глухое время специалисты Упрдор "Прибайкалье" традиционно проводят буровзрывные работы.

Взрывы в этот раз пройдут на участках от 57 до 60 километра федеральной трассы Р-258 «Байкал» ( Шелехов -Култук).

Работы по выравниванию трассы необходимы. Участок от Шелехова до Култука проходит по горной местности, перепад высот достаточно высок, составляет до 500 метров. На трассе много крутых поворотов, поэтому движение по ней достаточно опасно, бывает много аварий, зачастую - с тяжелым исходом. Именно поэтому этот участок трассы и необходимо сделать более безопасным. Водителям надо иметь в виду, что пробка в утренние часы на участке между Шелеховом и Култуком неизбежна.

ИСТОЧНИК KP.RU