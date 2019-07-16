2019-07-16T08:07:20+03:00
Происшествия

Компания из Иркутской области занималась вырубкой лесов, прикрываясь геологическими работами

Ущерб от ее незаконной деятельности составил 1,3 миллиона рублей
Анна ПОПОВА
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Компания из Иркутской области занималась вырубкой лесов, прикрываясь геологическими работамиКомпания из Иркутской области занималась вырубкой лесов, прикрываясь геологическими работамиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники природоохранной прокуратуры пресекли незаконную вырубку лесов в Ангарском лесничестве. Информация об этом появилась на портале "Усолье Инфо". Оказалось, что некая организация выкупила участок леса, чтобы проводить там геологоразведочные работы. Однако на деле они там никогда не проводились - руководство организации продало зеленые насаждения на своей территории другой компании, сотрудники которой занялись их вырубкой.

- Таким образом, в лесничестве вырубили 95 гектаров леса, - сообщили в пресс-службе Ангарской природоохранной прокуратуры. - В том числе были уничтожены и деревья, находящиеся под особой защитой.

Специалисты выяснили, что ущерб, который незаконная вырубка лесов нанесла экологии Иркутской области, составил 1,3 миллиона рублей. Сейчас сотрудники Ангарской природоохранной прокуратуры подготавливают все необходимые документы, чтобы начать уголовное преследование людей, которые добыли разрешение на незаконную вырубку лесов с помощью мошеннической схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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