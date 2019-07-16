2019-07-16T08:55:33+03:00
Общество

Темная сторона Луны: планетарий приглашает иркутян понаблюдать за частичным лунным затмением

Увидеть это астрономическое явление можно будет ночью 17 июля
Анна ПОПОВА
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Планетарий предлагает иркутянам понаблюдать за частичным лунным затмениемПланетарий предлагает иркутянам понаблюдать за частичным лунным затмениемФото: Тимур ХАНОВ
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Иркутский планетарий предлагает всем желающим понаблюдать за частичным лунным затмением. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Увидеть это астрономическое явление в нашем городе можно будет 17 июля. Затмение начнется в 4:00 утра по местному времени.

- Для наблюдения за этим астрономическим явлением мы подготовим площадку в 130 квартале, с которой будет открывааться отличный вид на лунное небо - сообщили в пресс-службе иркутского планетария. - Мы начнем наблюдение 17 июля в 4:01 утра.

Советуем вам не пропустить такое редкое явление, как частичное лунное затмение и обязательно понаблюдать за ним. Ведь следующее подобное событие космического масштаба, по прогнозам ученых, состоится только 19 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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