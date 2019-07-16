Темная сторона Луны: планетарий приглашает иркутян понаблюдать за частичным лунным затмением
Иркутский планетарий предлагает всем желающим понаблюдать за частичным лунным затмением. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Увидеть это астрономическое явление в нашем городе можно будет 17 июля. Затмение начнется в 4:00 утра по местному времени.
- Для наблюдения за этим астрономическим явлением мы подготовим площадку в 130 квартале, с которой будет открывааться отличный вид на лунное небо - сообщили в пресс-службе иркутского планетария. - Мы начнем наблюдение 17 июля в 4:01 утра.
Советуем вам не пропустить такое редкое явление, как частичное лунное затмение и обязательно понаблюдать за ним. Ведь следующее подобное событие космического масштаба, по прогнозам ученых, состоится только 19 ноября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU