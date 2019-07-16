Сотрудники транспортной полиции в Иркутской области задержали мужчину за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-16T09:27:58+03:00

У нарушителя был найден пакет с запрещенными веществами, вес которого составил 250 грамм

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Накануне сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который имел при себе партию наркотиков в крупном размере. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Его остановили 16 июля в районе станции Тельма. 32-летний житель Усольского района ранее уже был судим за преступления, связанные с перевозкой и хранением наркотиков.

- При обыске у нарушителя был найден пакет с запрещенными веществами, вес которого составил 250 грамм, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте. - Экспертиза показала, что они имеют наркотическую природу.

Мужчина утверждал, что не собирался заниматься продажей наркотиков и хранил их для личного использования. Теперь ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU