2019-07-16T10:46:58+03:00
Общество

Резервный фонд Иркутской области увеличен на 1,5 млрд рублей

Депутаты ЗакСобрания увеличили фонд для того, чтобы выделить помощь пострадавшим
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба ЗакСобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба ЗакСобрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

На 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд увеличен размер резервного фонда Иркутской области. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделены из областного бюджета на 18-й сессии Законодательного Собрания.

- Наша первоочередная задача – помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Затягивать с принятием решений нельзя, - подчеркнул спикер ЗС Сергей Сокол.

Также были приняты два проекта. В одном из них предусмотрены меры соцподдержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены во время паводка, оказание финансовой помощи муниципалитетам на восстановление дорог местного значения, сельхозтовапроизводителям, лишившимся скота, посевов, техники и т.д. Порядок и условия, виды, размеры компенсаций и социальных гарантий будут определены постановлениями правительства РФ и правительства Иркутской области.

Согласно другому проекту закона, пострадавшие от паводков смогут получить бесплатно земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие изменения приняты в областной закон.

- В законопроектах были учтены замечания депутатов и регионального правительства, и важно, что в рамках этого заседания сессии они были рассмотрены в окончательном чтении, – подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники транспортной полиции в Иркутской области задержали мужчину за хранение наркотиков
Темная сторона Луны: планетарий приглашает иркутян понаблюдать за частичным лунным затмением
Последствия наводнения в Иркутской области: восстановление инфраструктуры в затопленных районах начнется 20 июля
Компания из Иркутской области занималась вырубкой лесов, прикрываясь геологическими работами
В пострадавших от наводнения в Иркутской области школах появятся новые школьные автобусы
Для помощи пострадавшим от наводнения правительство Иркутской области разработало около 50 актов
На федеральном трассе Р 258 Байкал под Култуком 18 июля на час перекроют движение
Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого
Вытащил из горящего дома трех человек: иркутский полицейский получил медаль «За смелость во имя спасения»
Иркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублей
Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне
Журнальным столиком по голове: в Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомого