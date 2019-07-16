Резервный фонд Иркутской области увеличен на 1,5 млрд рублей
На 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд увеличен размер резервного фонда Иркутской области. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделены из областного бюджета на 18-й сессии Законодательного Собрания.
- Наша первоочередная задача – помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Затягивать с принятием решений нельзя, - подчеркнул спикер ЗС Сергей Сокол.
Также были приняты два проекта. В одном из них предусмотрены меры соцподдержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены во время паводка, оказание финансовой помощи муниципалитетам на восстановление дорог местного значения, сельхозтовапроизводителям, лишившимся скота, посевов, техники и т.д. Порядок и условия, виды, размеры компенсаций и социальных гарантий будут определены постановлениями правительства РФ и правительства Иркутской области.
Согласно другому проекту закона, пострадавшие от паводков смогут получить бесплатно земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие изменения приняты в областной закон.
- В законопроектах были учтены замечания депутатов и регионального правительства, и важно, что в рамках этого заседания сессии они были рассмотрены в окончательном чтении, – подчеркнул Сергей Сокол.
ИСТОЧНИК KP.RU