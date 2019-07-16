Резервный фонд Иркутской области увеличен на 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-16T10:46:58+03:00

Депутаты ЗакСобрания увеличили фонд для того, чтобы выделить помощь пострадавшим

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На 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд увеличен размер резервного фонда Иркутской области. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделены из областного бюджета на 18-й сессии Законодательного Собрания.

- Наша первоочередная задача – помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Затягивать с принятием решений нельзя, - подчеркнул спикер ЗС Сергей Сокол.

Также были приняты два проекта. В одном из них предусмотрены меры соцподдержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены во время паводка, оказание финансовой помощи муниципалитетам на восстановление дорог местного значения, сельхозтовапроизводителям, лишившимся скота, посевов, техники и т.д. Порядок и условия, виды, размеры компенсаций и социальных гарантий будут определены постановлениями правительства РФ и правительства Иркутской области.

Согласно другому проекту закона, пострадавшие от паводков смогут получить бесплатно земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие изменения приняты в областной закон.

- В законопроектах были учтены замечания депутатов и регионального правительства, и важно, что в рамках этого заседания сессии они были рассмотрены в окончательном чтении, – подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU