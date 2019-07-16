СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-16T12:14:52+03:00

С 26 июля движение транспорта по улице Кайской в Иркутске будет запрещено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В ближайшее время движение транспорта по улице Кайская будет запрещено. Соответствующие дорожные знаки появятся на ней 26 июля.

- Ограничения связаны с проведением работ по строительству новых сетей теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

С 26 июля до 4 августа движение на улице Кайская будет ограничено от дома №19/1 до дома №22. Затем, с 5 по 12 августа, начнется ремонт на пересечении Кайской и Пушкина. А с 13 по 28 августа специалисты приступят к строительным работам на участке улицы Профсоюзная от дома №27 до перекрестка с Кайской. Призываем автомобилистов обратить внимание на ограничение движения и заранее исключить этот участок дороги из своего маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU