С 26 июля движение транспорта по улице Кайской в Иркутске будет запрещено
Внимание, автомобилисты! В ближайшее время движение транспорта по улице Кайская будет запрещено. Соответствующие дорожные знаки появятся на ней 26 июля.
- Ограничения связаны с проведением работ по строительству новых сетей теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
С 26 июля до 4 августа движение на улице Кайская будет ограничено от дома №19/1 до дома №22. Затем, с 5 по 12 августа, начнется ремонт на пересечении Кайской и Пушкина. А с 13 по 28 августа специалисты приступят к строительным работам на участке улицы Профсоюзная от дома №27 до перекрестка с Кайской. Призываем автомобилистов обратить внимание на ограничение движения и заранее исключить этот участок дороги из своего маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU