«Ангарская деревня» справила юбилей: в музее прошли торжества

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-16T15:19:23+03:00

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Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» - одна из знатных достопримечательностей северной столицы Приангарья. Основана была в 1979 году. Цель - сохранить памятники деревянного зодчества, попавших в зону затопления при строительстве гидроэлектростанции. И таких здесь много. Их стоит увидеть.

- Сегодня жемчужина нашего города празднует свой юбилей, - выразил слова благодарности и поздравил коллектив музея мэр Братска Сергей Серебренников. - Не каждый музей России может похвастать таким наполнением экспозиций. Заслуженные слова благодарности хочу сказать о создателе «Ангарской деревни», чьим именем она сейчас называется — Октябре Михайловиче Леонове. Полжизни он отдал этому делу. Мы понимаем, что сегодня это важно и для воспитания юных братчан, и для сохранения памяти, и для приумножения национальных традиций.

Отметили 40-летие музея под открытым небом 13 июля в формате исторической реконструкции быта наших предков. Гости смогли окунуться в атмосферу деревенской жизни прошлых веков. А братчане порадовали всех собравшихся красочными народными костюмами. В каждой усадьбе гостей ждала хозяйка с угощениями, за которые нужно было продемонстрировать свои таланты - спеть песню или частушку, станцевать или рассказать скороговорку.

- Мы из Новосибирска. Приезжаем в Братск в гости и стараемся каждый раз посетить «Ангарскую деревню». В этот раз нам очень повезло — попали на празднование юбилея, - делится впечатлениями Галина Галанская. - И так как мы не местные, нам особенно интересно знать, как жили люди именно в этом краю. А еще это очень познавательно для детей.

Также состоялось открытие новой экспозиции - «Соболиный амбар», расположенной на втором ярусе проезжих ворот Острожного комплекса. В нем желающие могли увидеть шкурки разнообразных зверьков с ценным мехом, которые попадали в товарный оборот через Братский острог. Узнать особенности хранения пушнины и познакомиться с ассортиментом ценных для туземного населения товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU