2019-07-17T06:15:13+03:00
Общество

Глава «Ростеха» спикеру ЗС Сергею Соколу: деньги направим на строительство жилья для пострадавших в наводнении

Председатель парламента Иркутской области встретился с Сергеем Чемезовым
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Средства, которые собрали работники корпорации «Ростех» для пострадавших в наводнении в Иркутской области, направят на строительство жилья. Об этом рассказал гендиректор корпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем ЗакСобрания Приангарья Сергеем Соколом.

- Поддержка очень существенна, и важно, чтобы финансовые средства не распылились, и от них была видна отдача, - отметил Сергей Сокол. - Мы обсудили, куда эффективнее всего направить средства, и все-таки самое важное, что необходимо людям - это жилье.

Сергей Чемезов, в свою очередь, рассказал, что в Амурской области несколько лет назад было наводнение и там очень быстро удалось возвести дома для пострадавших. Это должно быть в приоритете и в Приангарье.

- Суммы, которую мы собираем, должно хватить на восстановление жилья в одном из городов или районов, пострадавших от наводнения, - отметил Сергей Чемезов. Конечно, необходимо подобрать площадку, обеспеченную необходимой инфраструктурой. Эта работа должна быть проведена в кратчайшие сроки.

- Да, подготовлены территории площадью от 3 до 50 га. Совместно с региональным правительством решим вопрос создания необходимой инфраструктуры, и как можно скорее проведем для этого корректировки областного бюджета, - ответил спикер главе «Ростеха».

ИСТОЧНИК KP.RU

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