Наводнение в Иркутской области: установлены условия предоставления соцвыплат за разрушенное жилье

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-17T10:16:04+03:00

Установлены порядок и условия предоставления соцвыплат пострадавшим от паводка, чьЕ жилье утрачено или повреждено. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Выплаты предусмотрены из расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

Установлены порядок и условия предоставления социальных выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области для тех, чье жилье полностью разрушено или повреждено. Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора – председатель областного правительства Руслан Болотов.

Соцвыплаты на приобретение или строительство жилья предоставляются из расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей. На проведение капитального ремонта квартиры или дома соцвыплаты предусмотрены, исходя из площади жилого помещения, помноженной на стоимость капремонта 1 кв. метра, но не более 6000 рублей за 1 кв. метр.

Для получения социальных выплат на приобретение или строительство нужно обратиться в соцзащиту, за выплатой на капитальный ремонт жилья - в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.

После установления права гражданина на выплату ему выдадут свидетельство. Соцвыплату перечислят в счет обязательств пострадавшего по договорам купли-продажи, участия в долевом строительстве, подряда и т.п., продавцу (застройщику, подрядчику).

Напомним, в результате паводка подтоплено около 10 тысяч жилых домов, в которых проживало примерно 40 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU