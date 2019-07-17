2019-07-17T11:25:16+03:00
Общество

Юрий Чайка проводит в Тулуне личный прием граждан

В зону бедствия Юрий Чайка прибыл, чтобы лично разобраться в ситуации
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: Генпрокурор Юрий Чайка проведет в Тулуне личный прием гражданНаводнение в Иркутской области: Генпрокурор Юрий Чайка проведет в Тулуне личный прием гражданФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который 17 июля прибыл в Иркутскую область, проводит в Тулуне личный прием граждан. Он будет принимать жалобы населения на нарушения законов, которые могут произойти в ходе ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

- Также Юрий Чайка проведет совещание с работниками региональной прокуратуры, МЧС и других ведомств, на котором они будут обсуждать соблюдение прав и свобод жителей Иркутской области, пострадавших в результате затопления, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, в результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, судьба еще 7 остается неизвестной. В зону затопления попали 8 районов и 109 населенных пунктов Иркутской области, в которых проживали 38,6 тысяч человек. Стихия уничтожила 49 объектов социальной сферы и 11 автомобильных мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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