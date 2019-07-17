Призыв 2019: новобранцев из Сибири доставили к месту службы с комфортом

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-17T10:55:43+03:00

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Весенний призыв 2019 завершен. Военные подводят итоги. На службу отправились более 50 тысяч молодых ребят из Сибири, Урала и Поволжья. Но есть статистика и поточнее. Так, Иркутская область попала в топ регионов, давших армии наиболее значительное пополнение.

-Самое большое количество человек в ходе весеннего призыва было отправлено из Республик Башкортостан- 4970, Татарстана 3321, Свердловской области – 3791, Челябинской области- 3452, Самарской области 3052, Иркутской области – 2897, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа. - Из общего числа новобранцев было отобрано около 100 человек в научные роты.

Новобранцев перед тем, как отправить на службу, еще раз осмотрели медики, у них сняли отпечатки пальцев и переодели в военную форму. Все как положено: жетоны с личными номерами и электронными картами, в которых есть все необходимое - от паспортных данных до биометрических данных и фотографии. Выдали им и банковские карты.

В части призыв 2019 доставили с комфортом - самолетами военно-транспортной авиации и военными эшелонами, в состав которых обязательно входят вагоны-рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU