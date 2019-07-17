Встал на крышу автомобиля: попытка повторить каскадерский трюк закончилась гибелью иркутянина

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-17T12:39:09+03:00

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Идея проехаться на крышек автомобиля не нова. Многие наверняка считают, что этот трюк самый легкий из джентльменского списка каскадеров. И пытаются повторять. Особенно после горячительного. Не стоит!

- Дорожный инцидент произошел ночью 4 июля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области . - В то время как автомашина следовала по улице Кожова Иркутска, пассажир «Тойота Хайлюкс» забрался на крышу автомашины и, не удержавшись, во время маневра упал на дорогу.

Полученные им травмы оказались смертельными и он умер в больнице. Однако приехавшая "Скорая" не застала на месте водителя. Друг погибшего 42-летнего мужчины скрылся с места аварии.

Конечно, скрывался он недолго. По записям с камер наружного наблюдения выяснилось, кто это был. Водитель, ровесник погибшего, задержан. Как выяснилось, до происшествия они вместе с приятелем отмечали праздник.

Сейчас следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводят проверку обстоятельств этого происшествия. Всех, кто стал очевидцем аварии. как пешеходов, так и водителей, просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU