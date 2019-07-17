2019-07-17T13:36:50+03:00
Происшествия

Обогатился на смартфонах: бывший сотрудник иркутской фирмы похитил 40 гаджетов на 770 тысяч рублей

Телефоны он похищал с января этого года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Обогатился на смартфонах: бывший сотрудник иркутской фирмы похитил 40 гаджетов на 770 тысяч рублейОбогатился на смартфонах: бывший сотрудник иркутской фирмы похитил 40 гаджетов на 770 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С заявлением о пропаже смартфонов обратился к полицейским руководитель одной из иркутских фирм по продаже мобильных телефонов. Потерю устройств известных марок он заметил во время инвентаризации. Сыщики провели проверку и выяснили, что к кражам причастен 37-летний бывший начальник отдела логистики, который недавно уволился. Оказалось, что с января этого года, мужчина успел украсть для перепродажи 40 дорогих гаджетов на общую сумму более 770 тысяч рублей.

- Часть похищенных телефонов нашли при обыске в квартире экс-сотрудника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Устройства уже вернули законному владельцу.

Ну а мужчине, который решил подзаработать нечестным путем теперь предстоит отправиться на скамью подсудимых. Уголовное дело по статье «Кража» в отношении него уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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