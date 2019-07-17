2019-07-17T14:07:49+03:00
Происшествия

Ставок больше нет: уголовное дело в отношении владельцев подпольного казино в Иркутске передано в суд

За 4 года нелегальной деятельности они заработали почти 200 миллионов рублей
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ставок больше нет: уголовное дело в отношении владельцев подпольного казино в Иркутске передано в судСтавок больше нет: уголовное дело в отношении владельцев подпольного казино в Иркутске передано в судФото: Юрий СОКОЛОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета Иркутской области завершили расследование по делу владельцев крупного игорного бизнеса, которые за время своей преступной деятельности смогли заработать почти 200 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Первое заведение для азартных игр злоумышленники открыли в апреле 2012 года, а к моменту ареста их игорный бизнес разросся до 7 подпольных казино, которые располагались в нескольких районах города.

- В них находились 280 единиц игрового оборудования: рулетки, покерные столы, игровые автоматы и тому подобное, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Иркутской области.

После задержания владельцев подпольного бизнеса сотрудники следственного комитета провели ряд бухгалтерских, почерковедческих и технических экспертиз было установлено, что на обвиняемых работали еще 22 человека, которые занимали различные должности в игорных заведениях. Все они обучались серьезным правилам конспирации и основам общения с правоохранительными органами. На сегодняшний день 11 работников нелегальных казино уже приговорили к уголовному наказанию. Теперь под суд пойдут и владельцы подпольного бизнеса - каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убила из-за неразделенной любви: девушка из Бурятии зарезала ухажера
Железнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минирования
Обогатился на смартфонах: бывший сотрудник иркутской фирмы похитил 40 гаджетов на 770 тысяч рублей
Встал на крышу автомобиля: попытка повторить каскадерский трюк закончилась гибелью иркутянина
Призыв 2019: новобранцев из Сибири доставили к месту службы с комфортом
Юрий Чайка проводит в Тулуне личный прием граждан
Наводнение в Иркутской области: установлены условия предоставления соцвыплат за разрушенное жилье
Последствия наводнения в Иркутской области: в Тулуне продолжается откачка воды с затопленных территорий
Медицина под контролем: помощник министра здравоохранения проведет проверку в больницах Бурятии
Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области: собирают списки тех, у кого ухудшилось здоровье
200 тысяч за пьяную езду: жителя Тайшета наказали за вождение в нетрезвом виде
ЧС в Иркутской области: каждый пятый житель пострадавших территорий собирается уехать в другие города региона
Глава «Ростеха» спикеру ЗС Сергею Соколу: деньги направим на строительство жилья для пострадавших в наводнении