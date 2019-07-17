СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-17T14:07:49+03:00

Ставок больше нет: уголовное дело в отношении владельцев подпольного казино в Иркутске передано в суд Фото: Юрий СОКОЛОВ

За 4 года нелегальной деятельности они заработали почти 200 миллионов рублей

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Сотрудники Следственного комитета Иркутской области завершили расследование по делу владельцев крупного игорного бизнеса, которые за время своей преступной деятельности смогли заработать почти 200 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Первое заведение для азартных игр злоумышленники открыли в апреле 2012 года, а к моменту ареста их игорный бизнес разросся до 7 подпольных казино, которые располагались в нескольких районах города.

- В них находились 280 единиц игрового оборудования: рулетки, покерные столы, игровые автоматы и тому подобное, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Иркутской области.

После задержания владельцев подпольного бизнеса сотрудники следственного комитета провели ряд бухгалтерских, почерковедческих и технических экспертиз было установлено, что на обвиняемых работали еще 22 человека, которые занимали различные должности в игорных заведениях. Все они обучались серьезным правилам конспирации и основам общения с правоохранительными органами. На сегодняшний день 11 работников нелегальных казино уже приговорили к уголовному наказанию. Теперь под суд пойдут и владельцы подпольного бизнеса - каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU