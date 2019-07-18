2019-07-18T03:34:09+03:00
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Цветут цветы: выставка роз и гортензий откроется в Иркутске 23 июля

Цветущую экспозицию разместят в Краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Цветут цветы: выставка роз и гортензий откроется в Иркутске 23 июляЦветут цветы: выставка роз и гортензий откроется в Иркутске 23 июляФото: Андрей МИРЕЙКО
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Традиционная, ежегодная. В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 23 июля откроется выставка, которую с нетерпением ждут сибирские садоводы, «Розы, гортензии и декоративные кустарники».

- Среди сортов роз, которые можно будет увидеть на выставке - флорибунда, парковые, почвопокровные, розы Ленса, мускусные и канадские розы, - рассказали в музее. - Все они успешно растут в наших погодных условиях и зимуют без проблем. Всего в экспозиции будет более сотни сортов зимостойких садовых роз, сорта метельчатых гортензий, а также множество декоративных кустарников и зимостойких злаков.

Здесь можно будет спросить совета опытного цветовода или обменяться опытом. Работать «Розы, гортензии и декоративные кустарники» будет до 27 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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