СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-18T04:58:34+03:00

Восстановил документы после наводнения в Иркутской области: мужчину 24 года разыскивали за покушение на убийство Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все это время он думал, что убил женщину и ее ребенка

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Наводнение в июле Иркутской области. Мужчина без документов госпитализирован. Казалось бы, обычная ситуация, многих из-за летних паводков и затопленных домов остались без паспортов и прочих «бумажек». Однако, при установлении личности оказалось, что 72-летний мужчина вот уже 24 года разыскивается за покушение на убийство женщины и ребенка.

- Это было в 1995 году в Кемеровской области, - сообщает Следственный комитет России. - Обвиняемый пришел к бывшей сожительнице и предложил ей снова жить вместе. Ранее он неоднократно избивал ее, поэтому женщина категорично отказалась от предложения.

Тогда отказ мужчина решил, что его возлюбленная не достанется никому. Разозлившись, ударил ножом сначала женщину, а затем ее 6-летнюю дочь. А после всего нанес ранения и себе. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики. Все трое были госпитализированы. Все трое выжили.

Однако, мужчина не дождавшись известий о состоянии женщины и ребенка, сбежал из больницы. Сейчас известно, что все эти 24 года он жил в тайге без документов,занимался охотничьим промыслом.

- Все это время я думал, что убил их, - пояснил следователю охотник.

Сейчас ему предъявлено обвинение «Покушение на убийство двух лиц». Он задержан и доставлен в город Таштагол. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU