Чтобы выехать в Армению, хозяин продуктового магазина погасил штраф за незаконную торговлю спиртным

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-18T06:37:28+03:00

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Штраф размером в 100 тысяч рублей взыскали за незаконную продажу алкогольной продукции с владельца небольшого продуктового магазина в Иркутске. Хозяина торговой точки поймали на незаконной торговле спиртным. Однако торговец не спешил платить по счетам, пришлось подключиться судебным приставам.

- Судебным пристав выехал по адресу магазина, хозяин которого был на месте, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. -Владельцу вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснены последствия, которые могут быть, если он не оплатит долг в пятидневный срок, предоставленный для добровольной оплаты.

И прежде всего ему сообщили, что одна из таких мер - ограничение права выезда за границу. Поскольку семья должника проживает в Армении и сам неплательщик часто навещает своих родственников, он принял меры к быстро заплатил по счетам .

ИСТОЧНИК KP.RU