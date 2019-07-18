2019-07-18T07:24:41+03:00
Происшествия

Отдал интернет-мошенникам больше 200 тысяч рублей: сибиряк, испугавшись за свой вклад в банке... сообщил пароль

Увы, эту ошибку можно назвать классической
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Отдал интернет-мошенникам больше 200 тысяч рублей: сибиряк, испугавшись за свой вклад в банке... сообщил пароль.Отдал интернет-мошенникам больше 200 тысяч рублей: сибиряк, испугавшись за свой вклад в банке... сообщил пароль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Спроси любого взрослого человека, у которого оформлен доступ к счетам в интернет-банке и он ответит - код подтверждения нельзя давать никому. Более того, банки сами пишут об этом в смс-ках. Но увы. На практике об этом забывают, попавшись на "убедительные доводы" разного рода мошенников. Именно такая история случилась с 29-летним и вполне успешным жителем Иркутска, который написал заявление в полицию.

-Полицейские выяснили, что накануне молодому человеку позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка, картой которого пользовался молодой человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Она сообщила, что неизвестные через его онлайн кабинет на сайте банка пытаются снять денежные средства.

Чтобы "предотвратить" хищение, лжесотрудница предложила установить защиту от мошенников, для чего попросила назвать код подтверждения из SMS – сообщения. Не задумываясь о том, что происходит и даже не сразу вспомнив о том, что дает доступ ко всем своим финансам, он выполнил просьбу. И только после этого он засомневался - стоит ли так поступать. Позвонил по горячей линии финансовой организации, где ему сообщили, что он разговаривал с аферистами и с его банковской карты списано 210 тысяч рублей.

Сыщики без труда установили, что звонили иркутянину из Москвы. Само собой разумеется, что сейчас номер недоступен, идет следствие.

Полицейские напоминают: если звонок подозрительный, не позволяйте втягивать себя в диалог. Самостоятельно перезвоните в банк. Не сообщайте данные своей карты. особенно защитный трехзначный код, а также и коды доступа, которые поступают на телефон. Помните, сотрудники службы безопасности банка никогда не обзванивают клиентов, чтобы сообщить им о проходящих по счету операциях

ИСТОЧНИК KP.RU

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