2019-07-18T07:37:45+03:00
Дом. Семья

Пернатая сенсация: в иркутской зоогалерее появились птенцы краснокнижных журавлей

Им уже исполнился месяц, и они готовы встретиться с посетителями зоопарка
Анна ПОПОВА
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Пернатая сенсация: краснокнижные журавли из иркутской зоогалереи принесли потомство. Фото: Людмила ИвушкинаПернатая сенсация: краснокнижные журавли из иркутской зоогалереи принесли потомство. Фото: Людмила Ивушкина
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В иркутской зоогалерее появилось два необычных питомца. Это птенцы журавлей-красавок, которые занесены в Красную книгу России. Две взрослых птицы этой породы уже давно обитали в зоогалерее, но, как правило, в неволе они не размножаются. И вот они создали пару и принесли потомство - это настоящая сенсация!

- Шах и мат всем, кто говорит, что у животных в зоопарках все плохо! - говорит хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - А птицы, не имеющие возможности вернуться в свою среду обитания, создают пары и заводят птенцов.

Сейчас птенцам журавлей-красавок уже исполнился месяц. Сотрудники зоогалереи утверждают, что они уже готовы встретиться с посетителями зоогалереи. Все желающие смогут пообщаться с взрослыми птицами и их детьми в любой день работы зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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