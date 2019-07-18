17 июля в Иркутской области потушили 13 лесных пожаров на площади 19,5 тысяч гектаров

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-18T08:14:26+03:00

В регионе по-прежнему действуют 37 очагов возгорания на территории в 47 тысяч гектаров

Изменить размер текста: A A

Ситуацию с лесными пожарами в Иркутской области сегодня обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. На территории Приангарья по-прежнему действуют 37 крупных очагов возгорания на площади в размере более 47 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в 5 районах: Качугском, Киренском, Жигаловском, Нижнеилимском и Чунском районах.

- В среду, 17 июля, удалось потушить 13 пожаров на площади 19,5 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Также в локализованном состоянии находятся еще 7 возгораний на территории 9629 гектаров. Они находятся в Катангском, Киренском, Качугском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах.

Самая сложная пожароопасная ситуация по-прежнему в Киренском районе: там находится 14 очагов возгорания на площади более 19 тысяч гектаров. Для их ликвидации в зону повышенной опасности отправят спецтехнику из Братска, Усть-Кута и Казачинско-Ленского района.

ИСТОЧНИК KP.RU