Наводнение в Иркутской области: на восстановление школ и детских садов выделят 500 миллионов рублей
Около 500 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета, чтобы восстановить школы и детские сады в районах, пострадавших от наводнения - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Все необходимое оборудование для общеобразовательных учреждений должны закупить к началу учебного года.
- В результате наводнения в Иркутской области 18 школ и 14 детских садов оказались затопленными, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - В общей сложности их посещают 6533 детей. В результате потопа оказались повреждены не только здания, но и мебель и учебные пособия.
Специалисты уже обследовали все учебные заведения в пострадавших районах и рабочие уже начали строительно-восстановительные работы. Они должны завершиться к 1 сентября. Также в поселках Алыгджер, Октябрьский и Евдокимовский планируется построить новые школы и детские сады.
ИСТОЧНИК KP.RU
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