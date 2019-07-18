СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-18T08:57:19+03:00

Наводнение в Иркутской области: на восстановление школ и детских садов выделят 500 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Около 500 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета, чтобы восстановить школы и детские сады в районах, пострадавших от наводнения - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Все необходимое оборудование для общеобразовательных учреждений должны закупить к началу учебного года.

- В результате наводнения в Иркутской области 18 школ и 14 детских садов оказались затопленными, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - В общей сложности их посещают 6533 детей. В результате потопа оказались повреждены не только здания, но и мебель и учебные пособия.

Специалисты уже обследовали все учебные заведения в пострадавших районах и рабочие уже начали строительно-восстановительные работы. Они должны завершиться к 1 сентября. Также в поселках Алыгджер, Октябрьский и Евдокимовский планируется построить новые школы и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU