2019-07-18T08:59:25+03:00
Общество

Сергей Серебренников: Братский завод ферросплавов на подъеме

Мэр города посетил предприятие накануне профессионального праздника металлургов
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации города Братска.ФОТО: пресс-служба администрации города Братска.
Изменить размер текста:

Братский завод ферросплавов – крупное предприятие отрасли черной металлургии. На его долю приходится около 16% производства отечественного ферросилиция. В преддверии профессионального праздника металлургов завод посетил мэр Братска Сергей Серебренников. Он отметил, что БЗФ - один из градообразующих предприятий города, выпускает нужную продукцию для металлургии.

- Завод является одним из участников комплексного плана по реализации мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в Братске, - сказал Сергей Серебренников. - Мы посмотрели, как совершенствуется модернизация производства. На заводе выстроена стабильная экономическая ситуация. Предприятие на подъеме и активно развивается.

Управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов, в свою очередь отметил:

- По приглашению мэра Братска Сергея Васильевича приняли участие в городских программах по улучшению окружающей среды в городе. Я считаю, это правильная инициатива главы города. Мы откликнулись и подключились.

Уточним, по федеральному проекту «Чистый воздух» и Комплексному плану на 2019-2024 годы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух завод запланировал соответствующие работы, на это заложено 7,8 млн. руб. Руководство предприятия планирует завершить мероприятие в 2020 году.

На предприятии также запущена программа технического перевооружения - одна из печей уже демонтирована. На программу технического перевооружения предусмотрено 900 млн. руб. Впервые за 32 года существования предприятия начались работы и по реконструкции системы оборотного водоснабжения завода. Это позволит бесперебойно обеспечивать технологической водой рудотермические печи и снизит риски аварийных сбросов при износе трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие дорог в Иркутске: с 3 августа проезд по путепроводу на станции Батарейная будет запрещен
Сергей Сокол помог двум жителям решить проблемы с присвоением званием «Ветеран труда Иркутской области»
Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жилье
ИНК приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Наводнение в Иркутской области: на восстановление школ и детских садов выделят 500 миллионов рублей
17 июля в Иркутской области потушили 13 лесных пожаров на площади 19,5 тысяч гектаров
Пернатая сенсация: в иркутской зоогалерее появились птенцы краснокнижных журавлей
Отдал интернет-мошенникам больше 200 тысяч рублей: сибиряк, испугавшись за свой вклад в банке... сообщил пароль
Чтобы выехать в Армению, хозяин продуктового магазина погасил штраф за незаконную торговлю спиртным
Восстановил документы после наводнения в Иркутской области: мужчину 24 года разыскивали за покушение на убийство
ООО «PPF Страхование жизни» - активный участник российского рынка страхования жизни
Собранный в Иркутске и сбитый в июне 1944-го бомбардировщик подняли из болота в Белоруссии
Ущерб 4 миллиона рублей: лесник в Иркутской области украл семена сосны
Цветут цветы: выставка роз и гортензий откроется в Иркутске 23 июля
Убила из-за неразделенной любви: девушка из Бурятии зарезала ухажера
Железнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минирования
Ставок больше нет: уголовное дело в отношении владельцев подпольного казино в Иркутске передано в суд
Обогатился на смартфонах: бывший сотрудник иркутской фирмы похитил 40 гаджетов на 770 тысяч рублей
Встал на крышу автомобиля: попытка повторить каскадерский трюк закончилась гибелью иркутянина
Призыв 2019: новобранцев из Сибири доставили к месту службы с комфортом
Юрий Чайка проводит в Тулуне личный прием граждан
Наводнение в Иркутской области: установлены условия предоставления соцвыплат за разрушенное жилье
Последствия наводнения в Иркутской области: в Тулуне продолжается откачка воды с затопленных территорий
Медицина под контролем: помощник министра здравоохранения проведет проверку в больницах Бурятии
Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области: собирают списки тех, у кого ухудшилось здоровье
200 тысяч за пьяную езду: жителя Тайшета наказали за вождение в нетрезвом виде
ЧС в Иркутской области: каждый пятый житель пострадавших территорий собирается уехать в другие города региона
Глава «Ростеха» спикеру ЗС Сергею Соколу: деньги направим на строительство жилья для пострадавших в наводнении