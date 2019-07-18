Сергей Серебренников: Братский завод ферросплавов на подъеме

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-18T08:59:25+03:00

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Братский завод ферросплавов – крупное предприятие отрасли черной металлургии. На его долю приходится около 16% производства отечественного ферросилиция. В преддверии профессионального праздника металлургов завод посетил мэр Братска Сергей Серебренников. Он отметил, что БЗФ - один из градообразующих предприятий города, выпускает нужную продукцию для металлургии.

- Завод является одним из участников комплексного плана по реализации мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в Братске, - сказал Сергей Серебренников. - Мы посмотрели, как совершенствуется модернизация производства. На заводе выстроена стабильная экономическая ситуация. Предприятие на подъеме и активно развивается.

Управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов, в свою очередь отметил:

- По приглашению мэра Братска Сергея Васильевича приняли участие в городских программах по улучшению окружающей среды в городе. Я считаю, это правильная инициатива главы города. Мы откликнулись и подключились.

Уточним, по федеральному проекту «Чистый воздух» и Комплексному плану на 2019-2024 годы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух завод запланировал соответствующие работы, на это заложено 7,8 млн. руб. Руководство предприятия планирует завершить мероприятие в 2020 году.

На предприятии также запущена программа технического перевооружения - одна из печей уже демонтирована. На программу технического перевооружения предусмотрено 900 млн. руб. Впервые за 32 года существования предприятия начались работы и по реконструкции системы оборотного водоснабжения завода. Это позволит бесперебойно обеспечивать технологической водой рудотермические печи и снизит риски аварийных сбросов при износе трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU