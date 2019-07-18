2019-07-18T09:14:16+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жилье

Они будут находиться в Тулуне, Нижнеудинске и Чуне и в них смогут поселиться 800 человек
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жильеНаводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жильеФото: Николай ТЕКАЛОВ
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В ближайшее время в Чуне, Нижнеудинске и Тулуне появятся три быстровозводимых общежития для тех, кто потерял свои дома в результате наводнения в Иркутской области, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Это необходимо для того, чтобы пострадавшие смогли дождаться постройки нового жилья в комфортных условиях. В подтопленных районах уже началось возведение новых жилых поселков "под ключ".

- В общежитии в Тулуне смогут разместиться 500 человек, в Нижнеудинске - 200, а в Чуне - 100, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Также на территориях, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, продолжают составлять списки пострадавших предприятий и оценивают ущерб. В будущем предприниматели, бизнес которых серьезно пострадал от разгула стихии, смогут рассчитывать на материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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