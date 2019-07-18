Сергей Сокол помог двум жителям решить проблемы с присвоением званием «Ветеран труда Иркутской области»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-18T09:22:22+03:00

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На прием граждан по личным вопросам к председателю Законодательного Собрания Иркутской области пришли две жительницы Иркутска. Одна из них рассказала, что ее родственник из северного поселка Нижняя Игирма получил отказ в присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области». При этом его трудовой стаж составляет 46 лет, в Приангарье – 32. Он многие годы работал на лесоперерабатывающем предприятии, в пожарной безопасности. В 1982 году был награжден Почетной грамотой министерства цветной металлургии СССР. Однако этой грамоты в перечне условий для присуждения «ветерана» нет.

Сергей Сокол, изучив трудовую биографию родственника женщины, принял решение инициировать награждение мужчины Почетной грамотой Законодательного Собрания.

- У человека очень богатая трудовая биография, он, несомненно, имеет заслуги перед Иркутской областью, поэтому мы подготовим документы о награждении его Почетной грамотой, которая, являясь государственной наградой региона, даст право на присвоение звания «ветеран труда» и соответствующие выплаты, - пояснил Сергей Сокол.

Уточним, что Почетная грамота Законодательного Собрания – это высшая награда представительного органа нашей Иркутской области, она была учреждена в 2005 году. И за 14 лет ее получили более 800 человек. Грамотой награждают людей за вклад в развитие региона, активную жизненную позицию и добросовестный труд.

Еще одна иркутянка тоже столкнулась с такой проблемой. Несмотря на необходимый трудовой стаж, она не смогла подтвердить наличие трудовых наград, поскольку не сохранила необходимые документы. Сергей Сокол обратил внимание, что помимо прочих заслуг иркутянка является «Почетным донором», а это также дает право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области». Чтобы помочь женщине восстановить подтверждающие данный факт документы, председатель областного парламента позвонил руководителю архива Иркутской областной станции переливания крови с просьбой оказать содействие Женщину пригласили на прием в архив уже на следующий день и пообещали сделать все возможное для восстановления документов.

ИСТОЧНИК KP.RU