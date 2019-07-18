СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-18T09:44:49+03:00

Перекрытие дорог в Иркутске: с 3 августа проезд по путепроводу на станции Батарейная будет запрещен Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Если вы автомобилист, то обратите внимание на следующую информацию. Скоро в списке ремонтируемых дорог в Иркутске, появится еще один пункт. В ближайшее время будет перекрыто движение по путепроводу, который проходит через железнодорожные пути на станции Батарейная. Запрещающие знаки появятся у въезда на дорогу уже 3 августа, а ровно через месяц, 3 сентября, движение автомобилей по путепроводу на Батарейной вновь будет открыто.

- Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по строительству новых электрических сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Призываем автомобилистов обратить внимание на перекрытие проезда по путепроводу. Обязательно планируйте свой маршрут заранее и объезжайте закрытые участки дороги. А в случае, если вы не можете его поменять, то обязательно воспользуйтесь объездными путями.

ИСТОЧНИК KP.RU