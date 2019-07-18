2019-07-18T11:08:45+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках региона

Они поднимутся на высоту от 5 до 110 сантиметров
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках регионаНаводнение в Иркутской области: в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках регионаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 18 по 20 июля на реках Иркутской области ожидается повышение уровня воды в реках. Это связано с тем, что в ближайшие два дня в регионе пройдут сильные дожди, грозы, град и порывы ветра от 13 до 18 метров в секунду.

- 18 июля уровень воды в реках региона повысится в пределах 5 - 40 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - А с 19 по 20 июля на реке Ия вода поднимется на высоту от 30 до 110 сантиметров. На остальных река региона в эти дни уровень воды в реках повысится в среднем на 5 - 40 сантиметров.

На всех реках Иркутской области ведется постоянный мониторинг уровня воды. Сотрудники МЧС предупреждают, что в период ухудшения погоды лучше воздержаться от дальних поездок и выхода на воду на лодках. Если у вас есть такая возможность, останьтесь в помещении и закройте все окна и двери. Также старайтесь не проходить мимо линий электропередач, рекламных щитов и других плохо закрепленных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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