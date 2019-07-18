2019-07-18T12:10:02+03:00
Происшествия

Полицейские задержали карманника, совершившего серию краж в Иркутске

Ранее он уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления
Анна ПОПОВА
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Полицейские задержали карманника, совершившего серию краж в ИркутскеПолицейские задержали карманника, совершившего серию краж в ИркутскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники полиции из Иркутска задержали мужчину, которого обвиняют в серии карманных краж. Следователи установили, что он совершил три похищения в течение двух дней. Первое из них произошло 16 июля на одной из автобусных остановок города - карманник вытащил кошелек из сумки пенсионерки. Пострадавшая заметила пропажу слишком поздно и найти вора по горячим следам уже было невозможно. Две следующих кражи вор также совершал на остановках общественного транспорта, где его в итоге и поймали полицейские.

- Оказалось, что 36-летний иркутянин уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных имущественных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь за совершение трех карманных краж на автобусных остановках мужчине грозит уголовное наказание. Он может оказаться за решеткой на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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