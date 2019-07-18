2019-07-18T13:12:19+03:00
Происшествия

Жительница Тайшета арендовала помещение и обустроила в нем зал с игровыми автоматами

За 5 месяцев работы нелегального казино она заработала около 400 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Жительница Тайшета арендовала помещение и обустроила в нем зал с игровыми автоматамиЖительница Тайшета арендовала помещение и обустроила в нем зал с игровыми автоматамиФото: Виктория МИНАЕВА
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Жительница Тайшета, которая открыла нелегальное казино в своем городе, скоро предстанет перед судом. Следователи выяснили, что ранее она арендовала нежилое помещение в одном из районов Тайшета и установила туда специальное оборудование: это были мониторы для азартных игр и системные блоки к ним. Женщина единолично контролировала весь бизнес и самостоятельно распоряжалась всеми деньгами, заработанными с помощью игровых автоматов.

- Установлено, что за 5 месяцев своей нелегальной деятельности жительница Тайшета смогла заработать около 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы направить уголовное дело в суд. Теперь жительнице Тайшета грозит наказание за организацию нелегального казино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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