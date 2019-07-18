СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-18T13:25:27+03:00

Наводнение в Иркутской области: в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсацию Фото: Андрей КОПАЛОВ

Чаще всего сложности возникают из-за того, что не все члены семьи были прописаны в доме

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Рабочие и волонтеры по-прежнему продолжают восстанавливать Тулун, пострадавший в результате наводнения в Иркутской области. Но многие местные жители до сих пор не могут получить компенсации, которые им должны выплатить из-за повреждения или уничтожения их жилых домов. Чаще всего сложности возникают у тех семей, которые не были прописаны в квартире или частном доме.

- На данный момент к нам поступило уже более 1000 заявлений от жителей Тулуна, которые просят законодательно подтвердить факт их проживания в разрушенном доме, - сообщили в пресс-службе Тулунского городского суда. - Около 700 заявлений уже рассмотрено. В большинстве случаев суд выносит положительные решения.

Напомним, всем жителям районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, положена денежная компенсация для восстановления жилья. Если они утратили лишь часть бытовой техники или их дом получил незначительные повреждения, то размер компенсации равен 50 тысячам рублей на человека. А, если жилой дом был разрушен полностью, то каждому прописанному жильцу положена выплата в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU