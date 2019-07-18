2019-07-18T13:25:27+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсацию

Чаще всего сложности возникают из-за того, что не все члены семьи были прописаны в доме
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Наводнение в Иркутской области: в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсациюНаводнение в Иркутской области: в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсациюФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Рабочие и волонтеры по-прежнему продолжают восстанавливать Тулун, пострадавший в результате наводнения в Иркутской области. Но многие местные жители до сих пор не могут получить компенсации, которые им должны выплатить из-за повреждения или уничтожения их жилых домов. Чаще всего сложности возникают у тех семей, которые не были прописаны в квартире или частном доме.

- На данный момент к нам поступило уже более 1000 заявлений от жителей Тулуна, которые просят законодательно подтвердить факт их проживания в разрушенном доме, - сообщили в пресс-службе Тулунского городского суда. - Около 700 заявлений уже рассмотрено. В большинстве случаев суд выносит положительные решения.

Напомним, всем жителям районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, положена денежная компенсация для восстановления жилья. Если они утратили лишь часть бытовой техники или их дом получил незначительные повреждения, то размер компенсации равен 50 тысячам рублей на человека. А, если жилой дом был разрушен полностью, то каждому прописанному жильцу положена выплата в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Квартирные мошенники обманывают пострадавших в Тулуне на аренде жилья
Жительница Тайшета арендовала помещение и обустроила в нем зал с игровыми автоматами
Директор техникума в Иркутской области в течение 2 лет платила зарплату своему неработающему сыну
Полицейские задержали карманника, совершившего серию краж в Иркутске
Наводнение в Иркутской области: в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках региона
Перекрытие дорог в Иркутске: с 3 августа проезд по путепроводу на станции Батарейная будет запрещен
Сергей Сокол помог двум жителям решить проблемы с присвоением званием «Ветеран труда Иркутской области»
Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жилье
ИНК приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Сергей Серебренников: Братский завод ферросплавов на подъеме
Наводнение в Иркутской области: на восстановление школ и детских садов выделят 500 миллионов рублей
17 июля в Иркутской области потушили 13 лесных пожаров на площади 19,5 тысяч гектаров
Пернатая сенсация: в иркутской зоогалерее появились птенцы краснокнижных журавлей
Отдал интернет-мошенникам больше 200 тысяч рублей: сибиряк, испугавшись за свой вклад в банке... сообщил пароль