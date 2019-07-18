14,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области на жилье для пострадавших от паводка
Правительство РФ выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей для пострадавших от паводка. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Средства будут выделены из резервного фонда. Субсидию направят на проведение капитального ремонта, строительство домов и приобретение нового жилья.
Дмитрий Медведев отметил, что сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить.
- Сделать это нужно максимально быстро. Разумеется, не в ущерб качеству строительных работ. Мы неоднократно говорили о том, что в Сибири рано наступает зимняя погода, и поэтому строить нужно действительно максимально быстро. Все коллеги, которые за это отвечают, занимаются этим вопросом, - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, от паводка в регионе пострадали 38 тысяч жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU