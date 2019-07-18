2019-07-18T14:57:47+03:00
Общество

14,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области на жилье для пострадавших от паводка

Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области.ФОТО: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области.
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Правительство РФ выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей для пострадавших от паводка. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства будут выделены из резервного фонда. Субсидию направят на проведение капитального ремонта, строительство домов и приобретение нового жилья.

Дмитрий Медведев отметил, что сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить.

- Сделать это нужно максимально быстро. Разумеется, не в ущерб качеству строительных работ. Мы неоднократно говорили о том, что в Сибири рано наступает зимняя погода, и поэтому строить нужно действительно максимально быстро. Все коллеги, которые за это отвечают, занимаются этим вопросом, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, от паводка в регионе пострадали 38 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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