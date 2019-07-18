Владимир Путин посетит зону наводнения в Иркутской области
Владимир Путин посетит Иркутскую область. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. Глава государства планирует прибыть в регион завтра, 19 июля.
Президент России проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.
Кроме того, глава государства также побывает в зоне бедствия и осмотрит районы, наиболее пострадавшие от удара стихии. Владимир Путин увидит и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.
Напомним, что сейчас эксперты определяют точное число домов, поврежденных и уничтоженных наводнением. В районах, попавших в зону бедствия, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек. В ближайшее время в Чуне, Нижнеудинске и Тулуне появятся три быстровозводимых общежития для тех, кто потерял свои дома в результате наводнения в Иркутской области.В общежитии в Тулуне смогут разместиться 500 человек, в Нижнеудинске - 200, а в Чуне - 100. В 8 районах Иркутской области действует режим ЧС.
Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вместе с руководителем Роспотребнадзора - главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой глава МЧС Евгений Зиничев проинспектировал ход санитарно-противоэпидемических работ по дезинфекции объектов водоснабжения, попавших в зону подтопления. Подробности
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»