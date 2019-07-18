2019-07-18T19:00:10+03:00
Общество

Владимир Путин посетит зону наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий стихийного бедствия
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Владимир Путин посетит зону наводнения в Иркутской области.Владимир Путин посетит зону наводнения в Иркутской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин посетит Иркутскую область. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. Глава государства планирует прибыть в регион завтра, 19 июля.

Президент России проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Кроме того, глава государства также побывает в зоне бедствия и осмотрит районы, наиболее пострадавшие от удара стихии. Владимир Путин увидит и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Напомним, что сейчас эксперты определяют точное число домов, поврежденных и уничтоженных наводнением. В районах, попавших в зону бедствия, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек. В ближайшее время в Чуне, Нижнеудинске и Тулуне появятся три быстровозводимых общежития для тех, кто потерял свои дома в результате наводнения в Иркутской области.В общежитии в Тулуне смогут разместиться 500 человек, в Нижнеудинске - 200, а в Чуне - 100. В 8 районах Иркутской области действует режим ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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