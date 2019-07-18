Владимир Путин посетит зону наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-18T19:00:10+03:00

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Владимир Путин посетит Иркутскую область. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. Глава государства планирует прибыть в регион завтра, 19 июля.

Президент России проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Кроме того, глава государства также побывает в зоне бедствия и осмотрит районы, наиболее пострадавшие от удара стихии. Владимир Путин увидит и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Напомним, что сейчас эксперты определяют точное число домов, поврежденных и уничтоженных наводнением. В районах, попавших в зону бедствия, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек. В ближайшее время в Чуне, Нижнеудинске и Тулуне появятся три быстровозводимых общежития для тех, кто потерял свои дома в результате наводнения в Иркутской области.В общежитии в Тулуне смогут разместиться 500 человек, в Нижнеудинске - 200, а в Чуне - 100. В 8 районах Иркутской области действует режим ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU