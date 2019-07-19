На Байкале подсчитают пластиковый мусор

СЕГОДНЯ 04:27 2019-07-19T04:27:29+03:00

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Команда волонтеров отправилась на берега Байкала чтобы очистить их от одноразового пластика. Собранный мусор рассортируют по видам и взвесят.

- По итогам экспедиции составим топ-10 пластиковых загрязнителей этого объекта, охраняемого ЮНЕСКО, - сообщает официальный сайт "Гринпис". - В водах озера ученые уже нашли микропластик, а он угрожает животным и растениям.

Подобную чистку уже провели на Черном и Азовском морях, после Байкала поедут на Куршкую косу. Эти экспедиции позволят выявить основные пластиковые предметы, которые чаще всего появляются на берегах водных объектов.

- Список из самых распространённых направим профильным министерствам и ведомствам, - отмечают в "Гринпис". - Он может стать основой перечня одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России.

ИСТОЧНИК KP.RU