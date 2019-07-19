Первые пострадавшие в наводнении в Иркутской области получили жилищные сертификаты

СЕГОДНЯ 06:16 2019-07-19T07:45:50+03:00

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Первые жилищные сертификаты получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области. Их в пятницу, 19 июля, вручили в Тулуне, получили сертификаты шесть семей. Документы дают право на приобретение нового жилья на общую сумму 14,3 млн рублей.

- Сегодня люди видят реально, что, не смотря на ту сложную ситуацию, в которой они оказались, государство сопровождает их на всех этапах, - отметил первый замгубернатора Иркутской области - председатель правительства региона Руслан Болотов. - У людей есть возможность жить в новых домах. У многих эти дома будут лучше, чем, то жилье, которое у них до этого было.

Одной из первых сертификат получила семья Сафроновых из Тулуна. В планах - переезд в Иркутск.

- Мы не ожидали настолько быстро все получить! Вчера нам сообщили об этом, а сегодня, вот уже документы на руках. Это состояние шока! Хотим поблагодарить специалистов и за то, что в пунктах размещения граждан, где нас изначально приняли, все было организовано для пострадавших хорошо,- поделилась впечатлениями Екатерина Сафронова.

Также за ночь было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время. Но масштабная работа только начата.

ИСТОЧНИК KP.RU